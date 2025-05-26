X平台大當機事件效應 馬斯克：專注工作 全年無休

億萬富豪馬斯克旗下的社群平台X在24日大當機，影響數萬名用戶，如今已大致修復，馬斯克隨後在X發文表示，他將「超級專注」於工作，恢復全年無休都在公司上班的日子。

路透報導，斷線追蹤網站Downdetector.com在24日陸續出現X平台斷線的通報，斷線最高峰發生在美東時間24日上午8時51分（台北時間晚間8時51分）左右，當時超過2萬5,800人通報X平台出現問題，此後通報數量逐漸下滑，截至美東時間24日下午12時09分，通報件數已降至650件以下。

根據Downdetector.com數據，X當機最高峰時，德國、西班牙、法國、印度、加拿大、澳洲和英國等國的數千名用戶也曾無法連上X平台。馬斯克說，X的當機問題，凸顯出「仍需進行重大營運改善。備援系統理應能發揮作用，但卻未能奏效」。

馬斯克在X貼文說：「我將重回一天24小時、一周七天在會議室、伺服器機房、廠房等地點工作與睡覺的模式。」他還說，在當前即將陸續推出重要科技的重要關頭，自己必須超級專注在X平台、人工智慧（AI）新創公司xAI及特斯拉等事業，他也提到他麾下的太空事業SpaceX將於本周發射星艦任務。

馬斯克上周表示，計劃減少花在「政府效率部」（DOGE）的工作時間，原本在DOGE「每周工作七天，或接近七天」，現在打算縮減到每周工作一天左右。馬斯克說，他對DOGE迄今的成果感到自豪，「整體而言，我認為我們算是有效率」，只是「還沒達到我期望的那種效率」。DOGE設定的目標是從美國政府預算中削減2兆美元。

馬斯克回顧在DOGE的百日工作時，表示「前三個月必須非常緊湊，努力搞清楚政府的運作，描繪出整體架構」，「聯邦政府就像一頭巨獸－極為複雜－若要找出浪費與詐欺的源頭，就得先繪製這張地圖」，「這需要三個月的密集努力，同時還要建立團隊」。

他說：「新政府就像一家新創公司。現在，我們逐漸進入正軌，因此我在這裡投入的時間可以大幅減少，讓我主要回到經營公司上，畢竟它們確實需要我。」

馬斯克積極為美國總統川普助選與效力，引發部分不認同他政治立場的人士，發起反特斯拉的抗議行動。在電動車銷售面臨下滑壓力之際，馬斯克4月表示，5月起將縮減在DOGE的工作時間。