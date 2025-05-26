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軟銀社長孫正義提議 美日擬共推主權基金

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美日討論設立聯合主權基金，初期資本可能高達三千億美元。圖為美國總統川普（右）與日本首相石破茂（左）二月在白宮會談。路透
美日討論設立聯合主權基金，初期資本可能高達三千億美元。圖為美國總統川普（右）與日本首相石破茂（左）二月在白宮會談。路透

金融時報廿五日引述三名知情人士報導，日本軟銀集團社長孫正義提議美日設立聯合主權財富基金，投資美國科技業與基礎建設，美日高層已在討論這項構想，可能成為其他國家與華府建立緊密投資關係的範例。

知情人士透露，若要達成預期投資規模，這項基金初期資本可能高達三千億美元（約台幣九兆元）。報導說，孫正義之前向美國財政部長貝森特介紹這項構想，也對美日高層官員說明，希望將基金用於在美國境內進行大規模的科技與基礎建設投資，但是目前尚未正式形成提案。

隨著日本談判代表與川普政府逐漸接近達成貿易協議，這項「聯合主權基金」構想過去幾周多次被提及。其吸引力在於可能為美國財政部開闢新的收入管道，另一方面保障日本免受白宮即興決策的衝擊。

根據初步構想架構，美國財政部與日本財務省將成為該基金的共同出資人與營運者，並各自持有重大股份，規畫將直接按照原始投資比例分潤。此基金也可能向其他有限合夥人開放投資，甚至讓美國與日本民眾有機會參與持股。

一名知情人士表示：「據說貝森特正在為財政部尋求加稅以外的新收入管道。儘管聯合基金聽起來有點遙不可及，但理論上確實能達成貝森特的目的。」

這名人士說，貝森特希望建立一種「主權對主權的新型金融架構藍圖」機制，而日本則尋求「受妥善治理保障的契約安排」，以免因白宮任意決策而受衝擊。

一位熟悉討論情況的人士表示，若要達成預期的投資規模，這項基金必須非常龐大，初期資本可能高達三千億美元，並搭配槓桿操作擴大資金規模。

美國財政部與軟銀目前均拒絕對此發表評論。

美日正在談判貿易協議，日本爭取產品輸美零關稅，美國則表示關稅稅率不會低於百分之十。日本首相石破茂表示，他預訂六月中旬在加拿大舉行的七大工業國集團峰會期間與美國總統川普會面。

關稅 川普

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