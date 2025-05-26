川普「風暴預警」…又來了

白宮24日發布美國總統川普的文告，宣布5月18日至24日為「世界貿易周」，並宣示他將加碼打擊不公平的貿易行為，並致力於讓就業回流美國。專家指出，川普上周的行動與這個訊息彷彿「風暴預警」，似乎預示會有更多措施，也將再度考驗投資人對風險資產的胃口。

川普表示，美國上周承諾加強為所有美國人努力打擊不公平的貿易行為，並承諾讓就業回流國內，因此他宣布5月18日-24日為「世界貿易周」。

投資人原本樂觀認為貿易戰已降溫，但川普的最新行動迅速打破這個幻想。他23日威脅對歐盟加徵50%課稅，並警告蘋果、三星電子等企業若未將能將產線遷回美國，將對智慧手機徵收25%關稅，凸顯川普善變且偏好邊緣政策的傾向，也迫使商界人士接受新現實：川普製造的不確定性將成為長期現象。