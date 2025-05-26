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輝達財報將登場 三大利多撐起長線展望 全年財測有望超預期

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國AI晶片霸主輝達本周將公布上季財報。 記者余承翰／攝影
美國AI晶片霸主輝達本周將公布上季財報。 記者余承翰／攝影

美國AI晶片霸主輝達本周將公布上季財報，分析師認為，儘管美國的晶片出口管制將帶來短期亂流，仍不會改變輝達長期展望看好的趨勢，全年財測有望略優於市場預期，主要受惠於三大支撐：Blackwell平台晶片全力量產中、客戶更容易過渡至下半年量產的GB300系統，以及主權AI熱潮。

輝達預定28日美股盤後，公布止於4月底的年度第1季（上季）財報，預估營收年增67%至創紀錄的433.7億美元，淨利跳增47%至219.7億美元，但毛利率可能因為增產Blackwell平台晶片、以及為出口管制減記55億美元的H20晶片庫存，降至約58%。

分析師也認為，美國的出口管制可能使輝達本季財測略顯「混亂」，預料營收將增至460億美元，但市場看好輝達下半年度（2025年8月至2026年7月）前景強勁，毛利率有望在今年底前回升到70%至80%區間的中間水準，各界將聚焦Blackwell的增產步伐。

輝達客戶要過渡到下一代的Blackwell Ultra GB300系統會更容易，因為架構和需要的基礎設施類似，有利採用度提高，而且雲端巨擘的資本支出正持續增長。

另一個能支撐下半年度業績的利多為主權AI榮景，Melius研究公司認為，輝達未來五年將囊括龐大的主權AI需求。華爾街預期，輝達營收未來三年將繼續成長強勁的二位數百分比，有望突破3,000億美元大關，締造晶片業新紀錄。

輝達 晶片

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