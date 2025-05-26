南韓、紐西蘭 本周將降息1碼

經濟學家預期，南韓與紐西蘭央行本周將各自降息1碼，以提振疲弱的經濟。

韓聯社報導，受訪經濟學家預期南韓央行29日將調降政策利率1碼，從2.75%降至2.5%，以在刺激消費支出和企業投資。

此外，由於官方數據顯示，南韓今年第1季實質國內生產毛額（GDP）較去年第4季季萎縮0.2%，南韓央行預料將調降今年經濟成長率預測，由目前的1.5%下調到低於1%。此外，專家也警告，美國關稅戰所帶來的衝擊，最多拖累南韓今年經濟成長率0.5個百分點。

專家也表示，韓元兌美元近來升值，可望提供南韓央行更多降息空間。但彭博資訊經濟學家認為，基於南韓央行持續擔心高家庭債務與通膨所帶來的金融穩定風險，降息步調將緩慢，預期到明年第2季之前將每季降息1碼，基準利率降至1.5%。

彭博經濟學家也預估，紐西蘭央行28日將調降官方現金利率（OCR）1碼至3.25%。紐西蘭4月降息1碼後，勞動市場依然更加疲軟，且通膨升速還不足以阻止央行降息。