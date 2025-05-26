民主剛果、華府礦產協議 跨步

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）官員樂觀表示，6月底可望與華府達成礦產協議，使美國能投資該國的關鍵礦產，並且支持政府終結盧安達邊界地區30年來的衝突。

英國金融時報（FT）報導，民主剛果可望在「在6月底前」與美國達成投資協議，並與盧安達敲定和平協議，雖然這兩項協議仍可能面臨不少阻礙。

民主剛果與美國的談判範圍非常大，包括允許美國企業開採鋰、鈷及鈳鉭鐵礦，以換取對民主剛果基礎設施和礦場的投資。

民主剛果2008年與北京達成礦產交換基建協議以來，採礦業一直由中國大陸主導，美國則希望重新取得在當地礦業的據點。

這項協議也可能為民主剛果與盧安達等鄰國在金屬出口和加工的合作奠定基礎。但民主剛果官員說，除非M23叛軍從1月占領的大片領土撤出，以及盧安達軍隊也撤離邊境，否則不會批准盧安達參與民主剛果的礦產交易。

長期以來，盧安達一直被控利用邊境安全問題為煙幕，以掠奪民主剛果的資源，盧安達政府則否認支持M23叛軍。

知情人士透露，盧安達認為這次談判帶來機會，能夠讓取得民主剛果資源的途徑合法化並吸引美國投資，以提高金屬加工能力。