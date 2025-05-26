美日共設主權基金話題熱 可望成白宮與他國投資關係範例

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
知情人士透露，美國和日本高層官員已在討論共同設立主權財富基金的構想，初始資本可能達3,000億美元。圖為美國總統川普(右)2月於白宮會晤日本首相石破茂。（路透）
知情人士透露，美國和日本高層官員已在討論共同設立主權財富基金的構想，初始資本可能達3,000億美元。圖為美國總統川普(右)2月於白宮會晤日本首相石破茂。（路透）

知情人士透露，美國日本高層官員已在討論日本軟銀集團社長孫正義提出、美日共同設立主權財富基金的構想，初始資本可能達3,000億美元，且可能成為美國與其他國家建立更緊密投資關係的範例。日本據傳也向美方提議，攜手重振美國造船業。

英國金融時報（FT）報導，孫正義之前直接向美國財長貝森特與美日的其他資深官員，提出美日聯合主權基金的想法，但未落實為正式提案。

不過，知情人士指出，美國和日本在進行貿易談判時，過去幾周曾談到聯合主權基金的構想好幾次。根據擬議的主權基金架構，美國財政部以及日本財務省將各自持有這檔基金的龐大持股，共同擔任該基金的擁有人與營運者，接著可能開放給有限的合夥投資人參與，甚至可能開放美日一般民眾投資。

知情人士透露，若要有效發揮這檔基金的投資企圖心，初始資本可能達到3,000億美元，再高度槓桿，而這檔基金的吸引力在於能為兩國政府提供收入，「貝森特正在尋求不涉及增稅的財政部營收流，無論這檔基金聽起來有多遙不可及，理論上有望提供」貝森特之所需。

知情人士說，美日在討論這個構想時，都主張這與過往的策略不同，貝森特可能希望這檔基金之後能成為「主權對主權的新型金融架構藍圖」，日本則尋求「妥善治理保障的契約安排」，以免遭受白宮隨興決策的衝擊。

相較下，過去美國政府或其他國家可能提供稅務誘因給投資建廠與基建的大型直接投資人，但美日期待這項策略能讓政府間接取得稅收，但這檔潛在基金的投資獲利，可能依照原始投資比例拆分。

知情人士透露，孫正義一直是這項聯合主權基金提案的核心人物，可能希望能在引導投資決策時，扮演一角。

另據讀賣新聞報導，日本已在貿易協商中，向美國提議攜手重振美國造船業，包括設立「日美重振造船業基金」，運用日本的設計能力與日本製的零組件打造船隻，並且支持在美國興建造船廠，期能以此為籌碼爭取美國調降關稅。

日方也提議建立一個架構，找出兩國汽車安全標準的差異，並且降低日本汽車輸美的程序複雜度，雙方也討論日本擴大投資美國汽車業。

美國 日本 主權

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