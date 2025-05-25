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善用過剩電力…巴基斯坦先分配2000MW電力 鎖定比特幣挖礦、AI資料中心

中央社／ 伊斯蘭馬巴德25日綜合外電報導
巴基斯坦計劃將過剩電力用於比特幣（Bitcoin）挖礦及人工智慧（AI）資料中心，該國財政部今天宣布，這項全國計畫第一階段將分配2000百萬瓦（MW）的電力給上述活動。路透
巴基斯坦計劃將過剩電力用於比特幣（Bitcoin）挖礦及人工智慧（AI）資料中心，該國財政部今天宣布，這項全國計畫第一階段將分配2000百萬瓦（MW）的電力給上述活動。路透

巴基斯坦計劃將過剩電力用於比特幣（Bitcoin）挖礦及人工智慧（AI）資料中心，該國財政部今天宣布，這項全國計畫第一階段將分配2000百萬瓦（MW）的電力給上述活動。

路透社報導，巴基斯坦能源產業正試圖克服產能過剩等問題，而太陽能迅速擴展又使情勢更加複雜。

巴基斯坦財政部表示，這項計畫以政府支持的巴基斯坦加密貨幣委員會（PCC）為首，是過剩電力變現策略的一環，將創造高科技就業機會並吸引外資。

財政部還說，未來將推出範圍更廣的多階段數位基礎建設，而分配2000MW電力給比特幣挖礦及AI資料中心是第一階段。

財政 比特幣 巴基斯坦 AI

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