善用過剩電力…巴基斯坦先分配2000MW電力 鎖定比特幣挖礦、AI資料中心
巴基斯坦計劃將過剩電力用於比特幣（Bitcoin）挖礦及人工智慧（AI）資料中心，該國財政部今天宣布，這項全國計畫第一階段將分配2000百萬瓦（MW）的電力給上述活動。
路透社報導，巴基斯坦能源產業正試圖克服產能過剩等問題，而太陽能迅速擴展又使情勢更加複雜。
巴基斯坦財政部表示，這項計畫以政府支持的巴基斯坦加密貨幣委員會（PCC）為首，是過剩電力變現策略的一環，將創造高科技就業機會並吸引外資。
財政部還說，未來將推出範圍更廣的多階段數位基礎建設，而分配2000MW電力給比特幣挖礦及AI資料中心是第一階段。
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