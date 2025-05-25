風暴預警？川普宣布上周為世界貿易周 將加強對抗貿易不公

白宮24日發布美國總統川普的文告，宣布5月18-24日為「世界貿易周」，並宣示他將加碼打擊不公平的貿易行為，並致力於讓就業回流美國。專家指出，川普上周的行動與這個訊息仿若「風暴預警」，似乎預示會有更多措施，也將再度考驗投資人對風險資產的胃口。

川普在文告內表示，美國上周承諾加強為所有美國人努力打擊不公平的貿易行為，並承諾讓就業回流國內，因此他宣布5月18-24日為「世界貿易周」

投資人原本樂觀認為貿易戰已降溫，但川普的最新行動迅速打破這個幻想。他23日威脅對歐盟加徵50%課稅，並警告蘋果、三星電子等企業若未將能將產線遷回美國，將對智慧手機徵收25%關稅，凸顯川普善變且偏好邊緣政策的傾向，也迫使商界人士接受新現實：川普製造的不確定性將成為長期現象。

彼得森國際經濟研究所副總裁諾蘭說，川普威脅對歐盟祭出高額關稅，並單獨點名蘋果這家企業，顯示未來兩個月、甚至到年底前都可能經常出現這種現象，「和平還沒降臨」。川普在白宮橢圓辦公室明確表態，他不打算與歐盟達成協議。

川普長期盟友班農表示，川普的反應，部分源於上周七大工業國（G7）財長會在貿易議題缺乏進展，尤其是他已與英國迅速達成協議。班農警告，其他尚未與美國談成協議的國家應該感到憂心，川普對歐盟的行動是一項「風暴預警」。

歐盟則已規劃反制措施，要對價值950億歐元（約1,070億美元）的美國出口商品加徵關稅。美國正與印度、日本、越南、以色列等其他貿易夥伴進行談判。雖然短期內局勢可能獲得部分紓解，但新一輪貿易衝突的風險仍廣泛存在。

不過，諾蘭表示，即使已與美國簽有協議的國家，也常被川普「突襲」威脅，引發協議是否能長久維持的疑慮，「我們已與南韓和澳洲等部分國家簽訂自由貿易協議，他們卻仍被加徵關稅，這真的超乎尋常」，「他（川普）撕毀並無視之前協議的態度，一定會讓其他國家高度憂心」。