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原油市場供過於求風險上升 能源類股具評價面優勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周OPEC+增產擔憂加以美國原油庫存攀升、油價下跌，美元回落則推升金價走揚。

富蘭克林證券投顧表示，美國關稅政策不確定性可能壓抑今明兩年全球石油需求成長，就供給面而言，美國等非OPEC國家原油產出持續處於高檔，而為懲罰不遵守產量協議的成員國，OPEC+繼續執行產量恢復計畫且增產規模更甚原先規劃，累加4月至6月增產規模已將每日近百萬桶。

6月1日該組織將舉行會議討論7月份產量規畫，可能再進一步增產每日41.1萬桶，明顯加劇今年原油供過於求風險，將抑制油價上檔空間。

就能源股而言，雖然油價漲升空間受到壓抑，但類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，建議審慎布局掌握資金輪動行情的投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐；長線來看，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高，而金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。

金價 美國 油價

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