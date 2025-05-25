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金融時報：美日高層討論設主權基金 可能成為美與他國投資關係範例

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普2月於白宮會晤日本首相石破茂。路透
美國總統川普2月於白宮會晤日本首相石破茂。路透

金融時報25日引述三名知情人士報導，日本軟銀集團社長孫正義先前引介美日設立聯合主權財富基金，這項構想已被提至美日高層討論中，其吸引力在於可能為美國財政部開闢新的收入管道，另一方面保障日本免受白宮任意決策的衝擊，可能成為其他國家與華府建立緊密投資關係的範例。知情人士透露，若要達成預期投資規模，這項基金初期資本可能高達3000億美元（約9兆台幣）。

報導指出，孫正義之前親自向美國財政部長貝森特介紹這項構想，希望將基金用於在美國境內進行大規模的科技與基礎建設投資，但是目前尚未正式形成提案。

隨著日本談判代表與川普政府逐漸接近達成貿易協議，這項「聯合基金」的構想已在過去幾周多次被提及。

根據初步構想架構，美國財政部與日本財務省將成為該基金的共同出資人與營運者，並各自持有重大股份，規畫將直接按照原始投資比例分潤。此基金也可能向其他有限合夥人開放投資，甚至讓一般美國與日本民眾有機會參與持股。

一名知情人士表示：「據說貝森特正在為財政部尋求加稅以外的新收入管道。儘管聯合基金聽起來有點遙不可及，但理論上確實能達成貝森特的目的。」

這名知名人士補充，貝森希望建立一種「主權對主權的新型金融架構藍圖」的機制，而日本則尋求「受妥善治理保障的契約安排」，以免因白宮決策過於任意而受到衝擊。

一位熟悉討論情況的人士表示，若要達成預期的投資規模，這項基金「必須非常龐大」，初期資本可能高達3000億美元，並搭配槓桿操作擴大資金規模。

美國財政部與軟銀目前均拒絕對此發表評論。

財政 美國 日本

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