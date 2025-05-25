不是黃金！ 華爾街曝「這金屬」有望迎來超級牛市

美國關稅政策引發市場動盪，根據紐約投資公司Goehring & Rozencwajg最新報告指出，鉑族金屬（PGM，包括釕、銠、鈀、鋨、銥與鉑）有望結束長達16年的低迷行情，進入新一輪的多頭週期。事實上，鉑族金屬長期應用於內燃機車輛的排放處理設備，近年因電動車興起一度被市場邊緣化，但現在受到需求升、供應降、庫存低等激勵，有望迎來超級牛市。

礦業網站Mining報導，Goehring & Rozencwajg在2025年第一季分析中提到，目前的市場環境與1990年代末期有相似之處。當年鉑族金屬價格出現強勁漲勢，多家相關企業市值大幅成長數十倍，後續雖因2008年金融危機而終止，但現階段的供需結構再次顯示類似的上升契機。

在需求方面，汽車產業仍是主要驅動力之一。Goehring & Rozencwajg估計內燃機車輛中的催化轉換器目前約占全球鉑族金屬需求的65%，而近年興起的油電混合車，由於其催化轉換器工作溫度較低且效率較低，所需的鉑族金屬量甚至高於傳統內燃機車輛。

研究顧問公司Thunder Said Energy預測，至2032年，全球鉑族金屬年需求將增加23％，達到約2300萬盎司。

供應端則顯得更為吃緊。根據世界鉑金投資協會資料，2023至2025年間，鉑金市場將連續出現供給短缺，缺口分別為75萬、68萬與50萬盎司。全球鉑金庫存也持續下滑，從2022年的500萬盎司，預估至2025年將降至僅300萬盎司。

未來數年，市場能望見的明顯增產項目僅有南非Platreef礦場，但其產能釋放預計最快也要到2029年。另一方面，回收來源亦面臨瓶頸，2024年回收供應量減少約30萬盎司，主因是二手車價格高企，車主延後汰換，進一步壓縮回收金屬流通量。

綜合多項市場因素，Goehring & Rozencwajg認為，鉑族金屬正邁向一段結構性供需轉變所引領的長期牛市，投資前景值得關注。