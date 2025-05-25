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川普一席話 美股再現恐慌 市場聚焦輝達本周財報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普對歐盟和蘋果（Apple）再發關稅威脅，讓已經籠罩在債務陰影的美國股市上周五（23日）再陷恐慌。路透
美國總統川普對歐盟和蘋果（Apple）再發關稅威脅，讓已經籠罩在債務陰影的美國股市上周五（23日）再陷恐慌。路透

美國總統川普對歐盟和蘋果（Apple）再發關稅威脅，讓已經籠罩在債務陰影的美國股市上周五（23日）再陷恐慌。美國金融市場本周一逢陣亡將士紀念日休市一日，投資人接下來目光將轉向輝達（NVIDIA）周三盤後財報，其表現將足以左右大盤。

標普500指數上周五下跌0.7%，連續四日下挫，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各跌0.6%和1%。一周下來，標普跌2.6%，道指和那指各跌2.5%。

費城半導體指數上周五跌1.5%、台積電（2330）ADR跌2.2%，不過周線仍上漲0.4%。

川普上周五揚言要對歐盟課徵50%的關稅，並警告蘋果在海外生產的iPhone可能面臨25%關稅，也將包括三星在內的電子產品，目的在促使業者轉移美國生產。蘋果上周五大跌3%，連續八個交易日下跌。

不過，美股又因美國財長貝森特稍感放心，道瓊工業指數從500點頹勢中收斂。貝森特表示，未來兩周可能敲定幾個大的貿易協議，又說監管機關可能放寬對市場的資本規定。美國10年期公債殖利率下跌2個基點至4.51%。美國30年期公債殖利率收在5.036%，是2023年來最高水準。

投資人已很難把川普的關稅放話當真，認為這只是他對與歐盟貿易談判進展緩慢不滿所使出的談判策略，就進口而言，歐盟是美國2024年最大貿易夥伴。

Navellier & Associates 投資長納維利耶說，關稅只是談判策略，倘若果真落實，那才令人震驚。

Horizon Investments投資長萊德則認為，這次反應不會像解放日那麼糟，因為市場現在基本上已預期川普最終會妥協。

他認為美股不至於重測4月的低點，但他擔心和歐盟談判可能比投資人預期更長。

儘管貿易戰再度驚動市場，但投資人接下來對輝達於台北時間周四清晨公布的財報寄予厚望。

美國 歐盟

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