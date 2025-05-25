美元指數周線大跌 美公債殖利率攀高

美國總統川普祭出新關稅威脅，加上投資人對美國財政情勢感到不安，拖累美元上周寫下川普在4月初「解放日」當天投下關稅震撼彈以來，最大的單周跌幅。美國公債期限溢價則站上十年高點，顯示債券投資人持有美國長期債券要求的報酬節節攀升。

美元指數23日下跌0.85%至99.112，上周累計下跌2%，寫下六周以來最大周線跌幅。從對個別貨幣匯率來看，美元對日圓上周貶值2.2%，全周跌幅也是六周以來最大，美元對歐元上周貶值1.8%。

川普最新關稅威脅矛頭指向歐盟與蘋果，他建議美國6月1日起對歐盟商品課徵50%關稅，並揚言對蘋果未在美國生產的iPhone開徵25%關稅。另一方面，美國眾議院上周通過一項數兆美元的法案以延長川普減稅措施，以及20年期公債標售需求疲弱，則加深外界對美國債務水準的憂慮。

外界對美國財政赤字不斷擴大的憂慮升高，美國10年期期限溢價，即投資人持有較長期債券而非一連串期限較短債券要求的額外報酬，已升至近100個基點，是2014年來最高水準。

美國10年期公債殖利率上周一度觸及4.629%，是2月12日以來最高；30年期公債殖利率最高升至5.161%，是2023年10月以來最高。

美國銀行策略師哈奈特（Michael Hartnett）表示，投資人現在應趁機加碼買進美國長期公債，原因是美國政府可能聽從債券義勇軍警告，讓債務獲得控制。