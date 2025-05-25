聽新聞
0:00 / 0:00

美擬鬆綁規定鼓勵持有公債 財長貝森特將再與陸官員討論關稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國財長貝森特接受彭博專訪表示，未來幾周可能會有「多項大型貿易協議」將會宣布，並預期美中官員將再次會面討論關稅。歐新社
美國財長貝森特接受彭博專訪表示，未來幾周可能會有「多項大型貿易協議」將會宣布，並預期美中官員將再次會面討論關稅。歐新社

美國財長貝森特接受彭博專訪表示，未來幾周可能會有「多項大型貿易協議」將會宣布，並預期美中官員將再次會面討論關稅。他也表示，美國監管機關今夏可能鬆綁用來限制銀行公債市場交易的資本規定，估計可使美債殖利率下滑數十個基點。

貝森特23日在彭博電視「華爾街一周」節目專訪中表示：「我的感覺是，未來幾周我們將會有許多大型協議宣布。」關於中國大陸，他說，「我預期我們將再次和他們當面談判」。

他當天稍早在福斯新聞網另一則專訪中已表示，他預期在對等關稅90天暫緩期結束前，美國將會與更多國家達成協議。

貝森特專訪重點 圖／經濟日報提供
貝森特專訪重點 圖／經濟日報提供

貝森特拒絕透露美國未來幾周可能宣布和哪些國家的協議，但他說大多數來談判的美國貿易夥伴都「非常誠懇」，只有歐盟「例外」。

此外，貝森特在彭博專訪中也提到，「我們距離調整所謂的補充槓桿比率（SLR）非常接近」，並表示聯準會（Fed）、貨幣監理局（OCC）和聯邦存款保險公司（FDIC）這三大銀行監管機關，正在處理這件事情。

現有SLR規定要求銀行業者在交易美債時，保有相應資本。銀行業者認為現有規定限制它們在壓力時刻購買美國公債的能力。部分市場參與者表示，鬆綁這項規定，將鼓勵他們加碼持有美債。貝森特引述市場估計表示，調整這項規定將可使美債殖利率降低數十個基點。

貝森特在這段專訪中也淡化對債市近期拋售的擔憂，並反對把近期貶值的美元稱為「弱勢」。他並預測最近在眾院闖關成功的減稅法案將幫助推升美國明年經濟成長朝向3%，安撫外界對政府債務的疑慮。

他說，他認為川普已暫停設立主權財富基金的構想，因為川普正把償還政府債務是為優先要務。

美國公債 彭博 川普

延伸閱讀

決心制裁鎮壓者 美國駐古巴外交官：華府準備對哈瓦那祭更多制裁

美股債務陰影未平 川普關稅恐慌再起！投資人寄望輝達助脫困

川普擬對歐盟和iPhone手機祭新關稅 重點一次看

日美第3輪關稅談判落幕 日方盼6月達成協議

相關新聞

川普一席話 美股再現恐慌 市場聚焦輝達本周財報

美國總統川普對歐盟和蘋果（Apple）再發關稅威脅，讓已經籠罩在債務陰影的美國股市上周五（23日）再陷恐慌。美國金融市場...

美國人擔心經濟衰退？ 此時可能更是買房良機

超過半數的美國購屋族擔心經濟衰退即將到來，但對其中一些人來說，經濟轉壞的時候可能才是絕佳的買房時機。

傳甲骨文將買1.2兆元輝達晶片 用於OpenAI資料中心

「金融時報」今天報導，甲骨文公司（Oracle）將支出約400億美元（約新台幣1.2兆元）購買輝達（NVIDIA）高性能...

美擬鬆綁規定鼓勵持有公債 財長貝森特將再與陸官員討論關稅

美國財長貝森特接受彭博專訪表示，未來幾周可能會有「多項大型貿易協議」將會宣布，並預期美中官員將再次會面討論關稅。他也表示...

日本製鐵、美鋼合作 川普點頭 暗示支持收購案

美國總統川普宣布，美國鋼鐵公司（U.S. Steel）和日本製鐵將建立合作關係，暗示支持日本製鐵收購美鋼，一改過去反對態...

川普簽署行政命令復興核能 2050年前要把發電容量增至四倍

美國總統川普23日簽署行政命令，指示能源部加快准建新核子反應爐的程序，並革除「規避風險」的監管文化，以達到在2050年之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。