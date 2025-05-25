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美國發電碳排限制 考慮取消
美國環保局（EPA）據傳有意取消發電廠溫室氣體限制，主張發電廠碳排放不是氣候變遷一大幫兇，川普政府攻擊現有科學的案例再添一樁。
根據美國紐約時報取得的機構內部文件，EPA已草擬取消美國燃煤和燃氣發電廠所有溫室氣體限制的計畫，該草案5月2日送至白宮評估。這項計畫正式公布前可能調整，大眾將有提供意見的機會，時間可能是6月。
EPA在提議的法規中主張，燃燒化石燃料發電廠排放的二氧化碳和其他溫室氣體，助長危險汙染或氣候變遷效果不大，原因是這些發電廠排放的溫室氣體規模很小，占全球排放比重也不斷下降。
EPA認為，取消這些排放限制，不會對大眾健康和福祉帶來重大影響。
針對紐時揭露的內幕，EPA局長李修頓（Lee Zeldin）在聲明中說：「我們希望確保EPA遵守法規同時，也提供所有美國人取得負擔得起可靠能源的管道。」李修頓發言人娃西麗烏（Molly Vaseliou）拒絕透露這項計畫其他資訊，只說提案將在已完成跨機構評估並由EPA局長簽署後公諸於世。
美國總統川普政府已開始全面調整美國環境政策，ProPublica 4月報導，EPA打算降低強迫大型汙染源蒐集與回報溫室氣體排放數據的標準。
全球大氣研究溫室氣體排放資料庫（EDGAR）指出，美國是全球第二大汙染國，2023年約11%的溫室氣體總排放來自美國。
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