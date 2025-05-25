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甲骨文砸400億美元 傳買輝達AI晶片
美國軟體巨擘甲骨文（Oracle）傳將斥資約400億美元，購買輝達的高效能晶片，用於OpenAI在德州的全新巨型資料中心。該資料中心是OpenAI和日本軟銀攜手、規模5,000億美元的「星際之門」（Stargate）計畫首站，明年完工後將成為全球最大資料中心之一。
英國金融時報（FT）引述知情人士報導，甲骨文將購買約40萬顆輝達GB200晶片，也是輝達最新用於訓練和運轉AI系統的「超級晶片」，並把這些晶片的算力租借給OpenAI。
這個場址的所有權人為AI基建新創公司Crusoe和美國投資公司Blue Owl資本，去年6月已經開工，並預計2026年中前全面運轉。甲骨文已同意租借該廠15年。今年稍早組成的星際之門計畫並未參與投資該廠房。
一旦這座資料中心完工，其規模將達到1.2百萬瓩（GW），可媲美馬斯克正在擴建的田納西州資料中心Colossus。馬斯克這座資料中心使用約100萬顆輝達晶片，但至今多數資料中心使用的都是輝達較早期的晶片，這些晶片的算力較低。此外，亞馬遜也正在維吉尼亞州北部建造一座規模將大於1GW的資料中心。
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