川普簽署行政命令復興核能 2050年前要把發電容量增至四倍

美國總統川普23日簽署行政命令，指示能源部加快准建新核子反應爐的程序，並革除「規避風險」的監管文化，以達到在2050年之前讓美國核能發電容量增為目前四倍的目標。

川普23日簽署四道行政命令，指示能源部在2030年之前要讓十座大型的傳統反應爐動工，並對升級既有反應爐提供所需金援。

白宮在行政命令附帶的資料中，批評核能監管委員會（NRC）「過度迴避風險」的文化，「即使技術已進步得足以讓核電更安全、便宜、調適、充足，仍未能核准新的反應爐」。

圖／經濟日報提供

其他措施包括：NRC核准新反應爐的過程以18個月為限、擴大美國鈾和核燃料產能，並要求能源部和國防部加速在聯邦土地上開發新反應爐。

白宮科技政策辦公室主任柯拉齊奧斯形容，川普最新行政命令將啟動「美國的核能復興」。

核能倡議者對川普政府支持核能業表示歡迎，並強調有必要發展核能，以滿足人工智慧（AI）蓬勃發展所需用電，並降低二氧化碳排放量。

Valar Atomics執行長泰勒說：「這對核能是不可思議的一天。」他表示，Valar Atomics預定年底前在猶他州啟用一座核子反應爐。

核電新創公司Oklo執行長戴維特表示，川普的行政命今提供機會，「使監管機制回歸初衷」，同時佐以審核程序改革。

核能安全倡議人士和其他業界專家則表示疑慮。核能業以成本高昂和資本密集惡名昭彰，況且面臨關稅以及政府支持的不確定性。某產業專家說：「不知（通膨削減法）稅務補助、關稅或川普今日簽署的命令會持續多久，要如何規劃數十億美元的計畫並籌措所需資金？」核能產業批評者警告，削弱對NRC的監督，可能破壞社會大眾對核電業的信任。

環境倡議團體憂思科學家聯盟（UCS）核能專家林曼說：「嚴重犧牲NRC的獨立完整性，並鼓勵走捷徑發展核能，完全避開監管，川普政府形同確保本國將目睹一場重大事故或其他放射性物質外洩。這種災難將摧毀大眾對核電的信任，並導致其他國家在未來數十年拒用美國核子技術。」