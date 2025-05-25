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日本製鐵、美鋼合作 川普點頭 暗示支持收購案

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
川普在社群平台表示，美鋼和日本製鐵若展開合作，將至少創造7萬個工作機會，為美國帶來140億美元經濟效益。（美聯社）
川普在社群平台表示，美鋼和日本製鐵若展開合作，將至少創造7萬個工作機會，為美國帶來140億美元經濟效益。（美聯社）

美國總統川普宣布，美國鋼鐵公司（U.S. Steel）和日本製鐵將建立合作關係，暗示支持日本製鐵收購美鋼，一改過去反對態度，為這樁交易掃除最後一個重大障礙，美鋼股價23日應聲暴漲逾兩成。

川普23日在旗下社群媒體平台Truth Social表示，美鋼和日本製鐵計劃展開合作，這項合作關係將至少創造7萬個工作機會，為美國帶來140億美元經濟效益。川普透露，這筆額外投資「大多」會在未來14個月履行，他計劃5月30日在匹茲堡舉行集會活動。

川普說：「我很榮幸宣布，在認真評估與協商後，美鋼會留在美國，總部仍會設在偉大的匹茲堡市。」

川普未直接支持日本製鐵收購美鋼的提議，也未提供細節，但日經新聞等日媒引述美國消息人士說法報導，日本製鐵收購美鋼已獲得批准。美鋼股價23日收盤狂漲21%，報52.01美元，是十多年來最高水準，顯示市場對這樁交易前景感到樂觀。

日本製鐵、美鋼及匹茲堡所在地賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro），都對合作協議表示讚許，日本製鐵和美鋼都用「有魄力」一詞形容川普。世界鋼鐵協會數據顯示，日本製鐵與美鋼合併將成為全球產量第三高鋼鐵製造商，僅次於中國大陸寶武鋼鐵集團，以及總部設在盧森堡的阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）。

美鋼2023年12月同意，將透過全現金交易以每股55美元、總規模150億美元的價碼，將該公司賣給日本製鐵，但美國前總統拜登1月以國安憂慮為由封殺這樁合併案。川普起初也反對日本製鐵收購美鋼，主張美鋼必須由美國人經營，並在美國營運。

不過，隨著川普上月下令重新評估，指示美國外國投資委員會（CFIUS）判斷就這樁交易採取進一步行動是否可能為合適之舉，日本製鐵收購美鋼的可能性已死灰復燃。

路透報導，CFIUS上周向白宮表示，這樁交易帶來的安全風險有解決方法。

日本首席貿易談判官員赤澤亮正，已和美國商務部長盧特尼克與美國貿易代表葛里爾在華府會面，這是美國和日本第三輪關稅協商的一環；赤澤亮正23日拒絕就鋼鐵議題置評，他說要等官方發布公告。赤澤亮正也說，談判人員將盡最大努力解決關稅協商問題，力爭美中兩國元首6月會晤時達成協議，「談判通常沒有最後期限，我們將基於此一理解推動磋商。不過，已經確認兩國領導人期待這次會面，我們也會為此盡力而為」。

美國 日本 川普

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