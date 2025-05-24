阿里巴巴蔡崇信暗批美貿易戰「摧毀橋梁」 籲亞企去這兩地做生意
阿里巴巴集團控股董事長蔡崇信24日表示，在華府與北京當局關係持續緊張之際，亞洲企業可以將目光轉向亞洲內部商機和歐洲市場以創造成長。
蔡崇信在澳門BEYOND國際科技創新博覽會上說：「亞洲內部商業活動和互動其實很熱絡，這些互動可能發生在東亞各國之間，除了東亞和東南亞，南亞最終也會加入。」蔡崇信也表示，歐洲提供亞洲企業「巨大商機」。
蔡崇信還隱約批評美國總統川普政府發動貿易戰，說「一些政府試圖摧毀我們在亞洲和全球其他地區之間建立的橋樑」。蔡崇信並為阿里巴巴前景辯護，強調該公司走在一條「絕佳路線」上，重申阿里巴巴聚焦於電子商務和人工智慧（AI）。
阿里巴巴核心事業已成為美中關係持續緊張受害者，紐約時報揭露川普政府對蘋果可能與阿里巴巴簽署AI協議感到憂心，拖累阿里巴巴股價本周大跌。蔡崇信今年稍早證實阿里巴巴是蘋果合作夥伴，但未透露阿里巴巴是否為蘋果在中國大陸唯一AI供應商。
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