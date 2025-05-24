快訊

65歲退休享清閒？半年後獨居父「像換了個人」兒子返家一幕揪心

世壯運／男籃首戰險勝蒙古！林冠綸飆28分、陳信安客串控球

聽新聞
0:00 / 0:00

美股債務陰影未平 川普關稅恐慌再起！投資人寄望輝達助脫困

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人接下來將目光轉向輝達（NVIDIA）周三盤後的財報，其股價表現將足以左右大盤。圖／路透
投資人接下來將目光轉向輝達（NVIDIA）周三盤後的財報，其股價表現將足以左右大盤。圖／路透

美國總統川普歐盟和蘋果（Apple）再發關稅要脅，讓已經籠罩在債務陰影的美國股市周五一度再陷恐慌。美國金融市場下周一逢美國國殤日假日休市一日，投資人接下來將目光轉向輝達（NVIDIA）周三盤後的財報，其股價表現將足以左右大盤。

標普500指數周五下跌0.7%，連續四日下挫，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各跌0.6%和1%。一周下來，標普跌2.6%，道指和那指各跌2.5%。

費城半導體指數周五跌1.5%。台積電ADR跌2.2%，不過周線仍上漲0.4%。

川普周五揚言要對歐盟課徵50%的關稅，並警告蘋果在海外生產的iPhone可能面臨25%關稅，也包括三星電子在內的電子產品，目的在促使業者轉移美國生產。蘋果周五大跌3%，已連續八個交易日下跌。

不過，美股又因美國財長貝森特稍感放心，道瓊工業指數從500點頹勢中收斂。貝森特表示，未來兩周可能敲定幾個大的貿易協議，又說監管機關可能放寬對市場的資本規定。美國10年期公債殖利率下跌2個基點至4.51%。美國30年期公債殖利率收在5.036%，是2023年來最高水準。

不少投資人已很難把川普的關稅放話當真，認為這只是他對與歐盟貿易談判進展緩慢不滿所使出的談判策略，就進口而言，歐盟是美國2024年最大貿易夥伴。

Navellier & Associates投資長納維利耶（Louis Navellier）說，關稅只是談判策略，倘若果真落實，那才令人震驚。

Horizon Investments投資長萊德納（Scott Ladner）認為，這次反應不會像「解放日」那麼糟，因為市場現在基本上已經預期川普最終會妥協。他認為美股不至於重測試4月的低點，但他擔心和歐盟談判可能比投資人預期更長。

儘管貿易戰再度驚動市場，但投資人接下來對輝達於台北時間周四清晨公布的財報寄予厚望。輝達本月已上漲20%，但今年以來仍下跌2%。

「所有目光都集中在輝達的財報上，」Horizon投資服務公司執行長卡爾森（Chuck Carlson）說：「整個人工智慧（AI）題材已成為市場的主力，而輝達正處於這一主題的中心。」

B. Riley財富管理首席市場策略師霍根（Art Hogan）表示，大型科技公司本季已陸續表示AI資本支出仍然強勁，輝達可對AI和各公司支出計畫的進展傳達有力的訊息。

Siebert Financial投資長馬雷克（Mark Malek）說：「輝達以及輝達概念股，我認為這些股票是唯一真正擁有成長潛力的，能夠帶領突破目前的困境，回到比方說去年11月的水準。」

輝達 貝森特 美國 歐盟 川普 台積電

延伸閱讀

2+2都不會！川普開嗆「不要麻煩製造者」 再酸哈佛生需惡補數學

就算川普霸凌 零售商漲價勢在必行

川普擬對歐盟和iPhone手機祭新關稅 重點一次看

川普政府禁令衝擊哈佛外籍生 比利時王儲伊麗莎白遭波及

相關新聞

美股債務陰影未平 川普關稅恐慌再起！投資人寄望輝達助脫困

美國總統川普對歐盟和蘋果（Apple）再發關稅要脅，讓已經籠罩在債務陰影的美國股市周五一度再陷恐慌。美國金融市場下周一逢...

傳甲骨文將買1.2兆元輝達晶片 用於OpenAI資料中心

「金融時報」今天報導，甲骨文公司（Oracle）將支出約400億美元（約新台幣1.2兆元）購買輝達（NVIDIA）高性能...

Anthropic發布新版AI模型Claude4 號稱全世界最好、更安全

美國人工智慧（AI）開發商Anthropic本週推出其生成式AI模型最新版Claude 4系列，包含Opus 4和Son...

豁免90%進口商碳邊境關稅 歐洲議會支持

歐洲議會22日支持修正歐盟的碳邊境關稅，讓每年進口低於50公噸相關品項的企業得以免於碳邊境關稅影響

威科夫父子檔 老爸跑外交 兒替川普家族賺錢

華爾街日報(WSJ)22日報導，68歲中東特使史蒂夫‧威科夫(Steve Witkoff)為川普總統推動外交政策的同時，...

日核心CPI增幅 攀兩年新高…米價勁揚成棘手議題

日本4月消費者物價漲勢加速，反映能源和食物價格雙雙上漲，米價勁揚尤其是棘手議題，但通膨升溫是否給日本銀行（央行）進一步升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。