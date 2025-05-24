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豁免90%進口商碳邊境關稅 歐洲議會支持

中央社／ 布魯塞爾23日綜合外電報導
歐洲議會22日支持修正歐盟的碳邊境關稅，讓每年進口低於50公噸相關品項的企業得以免於碳邊境關稅影響。圖／路透
歐洲議會22日支持修正歐盟的碳邊境關稅，讓每年進口低於50公噸相關品項的企業得以免於碳邊境關稅影響。圖／路透

歐洲議會22日支持修正歐盟的碳邊境關稅，讓每年進口低於50公噸相關品項的企業得以免於碳邊境關稅影響。

路透社報導，歐盟執委會之前表示，研擬中的修正案可讓超過90%的進口商免於適用全球第一個碳邊境關稅—碳邊境調整機制（CBAM），就不用負擔繁瑣耗時的行政程序。

歐盟執委會強調，即使豁免90%的進口商，CBAM的效果依然不減，因為納入機制管理的進口品碳排裡，有超過99%來自剩餘的10%進口商。

歐盟執委會今年2月提出修正案，取代原有規則。依原規定，凡進口CBAM涵蓋商品且價值超過150歐元（約新台幣5110元）的個人或公司，自2026年起都須繳碳邊境關稅，也就是自2026年起，企業進口鋼鋁、水泥、肥料等高碳排產品時，需購買碳排許可來抵銷排放。

這次修正案另規劃，相關許可的實際販售機制將延後至2027年再啟動。

歐洲議會22日通過相關修正案後，預計歐盟成員國下週將確認自身立場，接著與議會協商修正案最終版本的內容。歐盟外交人士透露，成員國普遍傾向支持豁免9成企業。

歐盟的CBAM規定，引進超過歐盟二氧化碳排放標準的外國產品時，進口商必須購買憑證，以免歐盟本地業者因減碳增加成本而受到進口產品不公平競爭。這項政策衝擊許多開發中國家出口業者。

CBAM第一階段適用範圍涵蓋鋼鋁、水泥、肥料等高碳排產品，2026年正式實施，未來並可能擴及所有產業。

開發中國家 碳排放 歐盟

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