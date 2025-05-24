傳甲骨文將買1.2兆元輝達晶片 用於OpenAI資料中心

「金融時報」今天報導，甲骨文公司（Oracle）將支出約400億美元（約新台幣1.2兆元）購買輝達（NVIDIA）高性能晶片，用於OpenAI的美國新資料中心。

「金融時報」（Financial Times）引述知情人士報導，雲端服務供應商甲骨文將購買約40萬個輝達GB200晶片，並將運算能力租賃給OpenAI。

這個資料中心位在德州阿比林（Abilene），是由美國首屈一指人工智慧（AI）公司領導的「星際之門計畫」（Stargate Project）一部分，在全球激烈競爭下，藉以增強美國在AI產業的重要性。

路透社尋求置評，但OpenAI和甲骨文未立即回覆，輝達發言人則婉拒置評。