快訊

這波新冠太兇！連「天選之人」都中鏢 醫師：別再鐵齒了

NBA／席亞康生涯新高39分 溜馬東決又扳倒尼克客場2連勝

今天入梅條件都符合 鄭明典：只欠西南季風

聽新聞
0:00 / 0:00

傳甲骨文將買1.2兆元輝達晶片 用於OpenAI資料中心

中央社／ 舊金山23日綜合外電報導
輝達（Nvidia）。路透
輝達（Nvidia）。路透

「金融時報」今天報導，甲骨文公司（Oracle）將支出約400億美元（約新台幣1.2兆元）購買輝達（NVIDIA）高性能晶片，用於OpenAI美國新資料中心。

「金融時報」（Financial Times）引述知情人士報導，雲端服務供應商甲骨文將購買約40萬個輝達GB200晶片，並將運算能力租賃給OpenAI。

這個資料中心位在德州阿比林（Abilene），是由美國首屈一指人工智慧（AI）公司領導的「星際之門計畫」（Stargate Project）一部分，在全球激烈競爭下，藉以增強美國在AI產業的重要性。

路透社尋求置評，但OpenAI和甲骨文未立即回覆，輝達發言人則婉拒置評。

美國 甲骨文 OpenAI

延伸閱讀

輝達離職率竟不到3%！黃仁勳如何在高壓環境留住頂尖人才？

OpenAI找亞太資料中心據點

輝達攜台廠攻量子運算

台股大漲逾4,000點後漲勢暫歇 下周聚焦 AI 龍頭輝達財報

相關新聞

傳甲骨文將買1.2兆元輝達晶片 用於OpenAI資料中心

「金融時報」今天報導，甲骨文公司（Oracle）將支出約400億美元（約新台幣1.2兆元）購買輝達（NVIDIA）高性能...

日核心CPI增幅 攀兩年新高…米價勁揚成棘手議題

日本4月消費者物價漲勢加速，反映能源和食物價格雙雙上漲，米價勁揚尤其是棘手議題，但通膨升溫是否給日本銀行（央行）進一步升...

華爾街擬聯手發行穩定幣

摩根大通（小摩）、美國銀行（BofA）等華爾街大銀行正在研究是否要聯合發行穩定幣，以抵禦來自加密貨幣產業的日益激烈競爭，...

G7喊話 要解決經濟失衡

七大工業國集團（G7）的財長和央行總裁22日把對美國關稅的歧見擺在一旁，矢言解決全球經濟「過於失衡」的問題，雖未點名但顯...

1分鐘看世界／美不准哈佛招國際學生 要求現有外籍生轉學離境

川普當局22日以哈佛大學助長反猶主義為由，撤銷其招收國際學生的資格，現有外籍學生須轉學或離境，否則將失去在美國的合法身分...

川普拚核電 鬆綁新反應爐監管程序…帶旺亞洲類股

路透引述知情人士報導，美國總統川普最快將於當地時間23日簽署行政命令，藉由鬆綁對批准核能新反應爐的監管程序並強化燃料供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。