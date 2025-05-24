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變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

川普關稅威脅重燃市場憂慮 美股收黑

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

美國總統川普最新的關稅威脅抵銷了美國債市的改善情形，再度引燃市場對貿易戰的憂慮，美國股市今天收黑。

道瓊工業指數終場下跌256.02點，或0.61%，收在41603.07點。

標準普爾500指數下跌39.19點，或0.67%，收在5802.82點。

科技股為主的那斯達克指數下跌188.52點，或1.00%，收在18737.21點。

費城半導體指數下跌73.094點，或1.53%，收在4702.379點。

美國 科技股 指數

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