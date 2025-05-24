川普關稅威脅重燃市場憂慮 美股收黑
美國總統川普最新的關稅威脅抵銷了美國債市的改善情形，再度引燃市場對貿易戰的憂慮，美國股市今天收黑。
道瓊工業指數終場下跌256.02點，或0.61%，收在41603.07點。
標準普爾500指數下跌39.19點，或0.67%，收在5802.82點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌188.52點，或1.00%，收在18737.21點。
費城半導體指數下跌73.094點，或1.53%，收在4702.379點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言