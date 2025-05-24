川普支持與日本製鐵建立夥伴關係 美鋼股價大漲
美國總統川普今天宣布，支持美國鋼鐵公司（U.S. Steel）與日本製鐵公司（Nippon Steel）的「夥伴關係」，美鋼股價大漲24%。
法新社報導，川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「美鋼仍將留在美國，其總部繼續設在偉大的城市匹茲堡（Pittsburgh）。」他還說，美鋼與日本製鐵之間「計劃好的夥伴關係」將創造至少7萬個就業機會，為美國經濟帶來140億美元。
目前不清楚這項新夥伴關係有哪些條款，兩家公司都尚未回覆置評要求。
美鋼和日本製鐵2023年12月宣布以149億美元合併的計畫，協議原本應於2024年第3個財季結束前敲定，但美國前總統拜登基於國家安全理由，在卸任前數週出手阻擋。
兩家公司後來對拜登政府「違法干預」這項交易提起訴訟。
川普本月稍早下令檢視協議，指示美國外來投資審查委員會（CFIUS）調查擬議中的收購案。
負責分析外資收購美國企業造成國安影響的外來投資審查委員會，須在45天內向川普提出建議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言