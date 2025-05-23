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純電動車在歐銷量 特斯拉驟減、比亞迪躍進

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

英國金融時報報導，最新報告顯示，中國電動車龍頭比亞迪在歐洲的純電汽車在四月的月銷量首次超過特斯拉，標誌著這家中國車企拓展海外市場的努力取得了突破。

報導稱，這一戲劇性的變化是因為比亞迪的銷量暴增，但特斯拉卻出現銳減而導致。據汽車資料情報公司JATO Dynamics的數據顯示，四月份，比亞迪在歐洲註冊了七二三一輛純電動車，年增百分之一六九；而特斯拉的註冊量為七一六五輛，年減百分之四十九。同月，比亞迪包括插電式混合動力汽車在內的汽車註冊量飆升百分之三五九。

根據JATO Dynamics的報告，這是特斯拉首次遭遇銷量下滑，主因是老舊的車型陣容和執行長馬斯克的政治立場損害了這家美國電動車製造商的汽車需求。

JATO Dynamics的全球分析師 Felipe Munoz表示，「這是歐洲汽車市場的分水嶺，尤其是考慮到特斯拉多年來一直引領歐洲純電動車市場，而比亞迪直到二○二二年底才正式開始在挪威和荷蘭以外的地區開展業務」。

報導稱，儘管特斯拉近期升級旗艦車型Model Y，但在歐洲市場的銷售仍持續下滑。同時，在全球範圍內，比亞迪已超越特斯拉，成為全球最大的電動車製造商。

路透報導表示，歐洲對電動車的需求保持穩定。四月純電動車註冊量較去年同期激增百分之廿八，主要得益於中國汽車品牌的推動。儘管歐盟對中國產電動車徵收關稅，但當月中國電動車註冊量仍年增百分之五十九，而歐洲、日本、南韓和美國的汽車製造商的註冊量則成長了百分之廿六。

路透報導還指，特斯拉去年報告年度交付量首次下降，分析師預計，今年交付量將再次下降。馬斯克本周稍早表示，特斯拉的銷售情況已經好轉。

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