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川普拚核電 鬆綁新反應爐監管程序…帶旺亞洲類股

經濟日報／ 編譯簡國帆陳律安／綜合外電
路透引述知情人士報導，美國總統川普最快將於23日將簽署行政命令，藉由鬆綁對批准核能新反應爐的監管程序並強化燃料供應鏈，推動核能產業發展。（美聯社）
路透引述知情人士報導，美國總統川普最快將於23日將簽署行政命令，藉由鬆綁對批准核能新反應爐的監管程序並強化燃料供應鏈，推動核能產業發展。（美聯社）

路透引述知情人士報導，美國總統川普最快將於當地時間23日簽署行政命令，藉由鬆綁對批准核能新反應爐的監管程序並強化燃料供應鏈，推動核能產業發展，亞洲核電類股23日應聲上漲。

川普將簽署的行政命令摘要草案顯示，川普將援引冷戰時期的《國防生產法》宣布進入國家緊急狀態，以因應美國在濃縮鈾、核燃料加工和先進反應爐投入方面，降低對俄羅斯和中國大陸的依賴。

該命令還指示各部會對核能新設施發放許可和選址，責成能源部和國防部找出能部署核能的聯邦土地和設施，並精簡興建流程，同時鼓勵能源部以貸款擔保和直接貸款，增加建設核能反應爐。

川普在第一任期僅利用貸款計畫辦公室（LPO），支持在喬治亞州的一座大型核電站廠。

澳洲鈾礦業者Boss能源公司23日收盤大漲12%，Paladin收漲6.6%，Deep Yellow收漲8.3%，南韓斗山重工收盤漲6.7%，Kepco E&C攀揚近6%。日本的Japan Steel Works揚升10%。

受惠於於前總統拜登執政期間通過的立法，LPO已手握數千億美元的融資，不過川普第二任以來，LPO因裁員而受到嚴重打擊。

川普政府一直在辯論四項意在提振核能發展的行政命令草案，希望賦予政府更多批准反應爐的權力，並改革核能管理委員會。

白宮未立即回應路透的置評請求。行政命令草案的確切文字和措辭常會變動，一些內容可能會在評估過程的最後階段被刪除或修改。

面對人工智慧（AI）蓬勃發展帶動電力需求20年來首見增長，川普在上任第一天就宣布進入能源緊急狀態。美國能源部曾說，開發AI所需的電力資源和數據中心的競賽是「曼哈頓計畫2」；曼哈頓計畫是指二戰期間美國開發原子彈。

美國能源部在3月表示，將提供9億美元的補助款，協助開發與興建裝置容量介於5萬至35萬瓩（kW）的小型模組化核反應爐（SMR）。能源部長萊特說，目標是啟動「核能復興」。

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