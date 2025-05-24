蘋果2026年將推智慧眼鏡

知情人士透露，蘋果公司（Apple）計劃於明年年底發表智慧眼鏡，進一步搶占人工智慧增強設備的市場，但把配備內置相機鏡頭以分析周圍環境的智慧手表研發計畫予以擱置。

彭博引述知情人士報導，蘋果工程師正加緊研發這款智慧眼鏡，以達成2026年年底發布的目標，該產品將與Meta廣受歡迎的Ray-Ban智慧眼鏡展開競爭。知情人士表示，蘋果今年年底會開始與海外供應商合作，生產大量原型產品。

這家iPhone製造商希望加入AI驅動設備的新興趨勢，但在該領域面臨新的競爭壓力。OpenAI周三表示將與前蘋果設計總監艾夫（Jony Ive）合作，明年開始推出硬體產品。

蘋果的智慧眼鏡將配備相機鏡頭、麥克風和喇叭，使其能夠分析外部環境，並通過Siri語音助理接受指令。它們還能處理電話通話、音樂播放、即時翻譯和逐步導航等任務，其理念類似於Meta目前的智慧眼鏡，以及即將推出的搭載Alphabet旗下Android XR作業系統的設備。

打造完美的AI裝置將是一場高風險的競賽。蘋果目前在iPhone等旗下產品導入吸引人的AI功能時，一直進展不順。