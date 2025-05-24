1分鐘看世界／美不准哈佛招國際學生 要求現有外籍生轉學離境

經濟日報／ 本報訊

川普當局22日以哈佛大學助長反猶主義為由，撤銷其招收國際學生的資格，現有外籍學生須轉學或離境，否則將失去在美國的合法身分。此舉意在打擊哈佛的重要財源，並對其他大學殺雞儆猴，施壓學界接受政府政策。

美國／OpenAI對手推新模型 號稱為AI代理定出新標準

亞馬遜支持、OpenAI對手Anthropic，22日發表該公司至今最強AI模型Claude 4，號稱可分析數千筆資料來源、執行長時間作業、撰寫真人品質內容，並展示複雜動作為AI代理定出「新標準」。

加拿大／稀土商退出大陸設施營運 轉向拓展歐美市場

加拿大稀土公司Neo Performance Materials 22日表示，已退出兩座中國大陸分離加工設施的營運，出售多數股份，以降低地緣政治風險和價格波動的影響，並轉向拓展歐洲和北美市場。

日本／日產傳將賣橫濱總部大樓 支應關廠相關費用

日產傳出考慮今年將出售位於橫濱的總部大樓，以支應關廠相關費用。當地房仲公司推估，這座大樓價值逾1,000億日圓（6.98億美元）。該車廠正進行整頓，將擴大裁員和關閉全球七座工廠。 

越南／不滿Telegram未配合政策 要求電信商封殺App

官方文件顯示，越南科技部已要求電信商封鎖即時通訊應用程式（App）Telegram，因該App未配合當局分享數據協助犯罪調查。警方說，9,600個Telegram頻道與群組有68%涉違法活動。

歐盟／考慮銀行競爭力問題 資本適足率規定二度延後

歐盟執委會表示，已決定二度延後對境內銀行交易部門要求的更嚴格資本適足率規定，這回將延緩一年至2027年初實施。此舉顯示，歐洲銀行業面臨的競爭力威脅，已成為當前最大顧慮。

德國／美關稅效應催出訂單潮 Q1經濟成長率上修至0.4%

德國第1季經濟季比成長率為0.4%，比初估的0.2%大幅上修，也優於歐元區整體的0.3%增幅，顯示出口和產業訂單趁美國尚未加徵關稅提前湧現，避開衰退。去年第4季德國經濟萎縮0.2%。

保加利亞／財政穩健、貨幣穩定達標 明年有望加入歐元區

知情人士指出，據歐盟最新評估，保加利亞有望符合歐元區財政穩健及貨幣穩定的標準，將得以順利獲准於明年加入歐元區。歐盟執委會及歐洲央行將於6月4日公布評估結果。

美國 哈佛大學 反猶

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