日核心CPI增幅 攀兩年新高…米價勁揚成棘手議題

日本4月消費者物價漲勢加速，反映能源和食物價格雙雙上漲，米價勁揚尤其是棘手議題，但通膨升溫是否給日本銀行（央行）進一步升息鋪路，尚不明朗。

總務省23日公布，剔除生鮮食品但包含油品的核心消費者物價指數（CPI）4月年增率達3.5%，高於3月的3.2%和Quick訪調經濟學家預估的3.4%，且為兩年多來最大年增幅。

其中，能源價格躍漲9.3%，比3月的6.6%顯著升溫，主因是政府提供的油電補貼效應減退；執政黨正評估是否最快6月恢復補貼，並採取措施平易汽油價格。食物通膨仍揮之不去，米價漲幅超過98.4%，是1971年開始有資料可考以來最大漲幅。

國內通膨壓力揮之不去，加上海外不確定性增強，已給日銀決策官員帶來棘手的挑戰。

日銀總裁植田和男曾表示，央行進一步升息的立場不變，但會視經濟情況而定。他也表示，基礎通膨率目前仍高於2%的目標，要降回2%水準可能需要比預期更久的時間。

基於日本經濟展望籠罩一片迷霧，經濟學家對日銀下一次何時升息，並無明顯共識。一些專家甚至認為，倘若貿易衝突愈演愈烈，日銀2025全年或許都不會提高利率。

日銀去年終結長達十年的貨幣寬鬆計畫，並於1月調高短期利率至0.5%。儘管央行已表明，準備進一步升息，但川普2.0關稅造成的經濟影響已使日銀決策複雜化，下回升息時點也因此混沌不明。

同日，新加坡統計部說，新加坡4月核心CPI年增率為0.7%，比3月的0.5%加速，且高於彭博訪調分析師平均估計的0.5%，更是去年9月來首次回升，終結之前一連六個月下滑的走勢，主要受醫療保健、教育和食物價格上漲驅動。

新加坡上月整體通膨率持穩於0.9%，也高於分析師平均估計的0.8%。

新加坡金融管理局（MAS，央行）上月表示，貿易戰可能加重國內通膨減緩壓力，因為全球需求減弱將壓抑大宗商品行情與製造品價格。星國大部分的基本物資仰賴進口。

物價壓力減輕，讓星國央行今年有兩度放寬貨幣政策的空間，以因應美國提高關稅導致新加坡經濟成長前景轉趨黯淡的衝擊。新加坡第1季成長數據雖優於預期，但政府22日警告，經濟陷入技術性衰退的風險已升高。

MAS每季檢討貨幣政策，下次訂於7月宣布最新決策。