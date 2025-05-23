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北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

輝達如何保住AI晶片業王冠？黃仁勳在台期間給答案

中央社／ 台北23日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。圖／聯合報系記者余承翰攝影
輝達執行長黃仁勳。圖／聯合報系記者余承翰攝影

人工智慧（AI）基礎建設支出減少及美國對中國祭高科技出口限制，令投資人擔憂美國AI晶片業龍頭輝達（Nvidia）要如何保住王冠。對此輝達執行長黃仁勳本週在台北釋出關鍵訊息。

路透社報導，微軟（Microsoft）和Google（谷歌）等雲端運算業巨擘已示意要減少AI相關支出。而儘管黃仁勳過去1個月來宣布在波斯灣等地區談成了數筆交易，總價值數千億美元；但分析師指出，這類合約很可能將越來越稀少。

美國投顧公司「海港研究夥伴」（Seaport ResearchPartners）分析師高德柏格（Jay Goldberg）表示：「難道每個國家都將會像沙烏地阿拉伯一樣宣布100億美元或500億美元的資料中心計畫嗎？當然不會。」因此輝達「有點像正越來越缺乏顯然有利可圖的交易」。

當路透社詢問黃仁勳，輝達打算如何應付AI支出漸減的情況，他回答：「（到處都）正在進行AI基礎建設，這也是我前往世界各地的原因之一。...AI基礎設施將成為社會的一部分。」

黃仁勳本週在台北國際電腦展（Computex）公開了輝達不靠各國超大AI基建計畫來成長的方法：輝達發表1項新科技來擴大對AI市場的掌控，其核心部分是名為NVLink Fusion的技術平台。

NVLink Fusion讓企業可將客製化晶片插入輝達的AI基礎設施，成為讓他人可用來打造工具的平台。

美商美滿電子科技（Marvell Technology）副總裁庫查瑞夫斯基（Nick Kucharewski）形容說：「（企業）不再需要打造整組設備，而是可以靠客製化（晶片）來創新或做出區別。」

輝達盼吸引企業利用NVLink Fusion平台來打造硬體，進而帶動輝達販售的基礎AI網絡與資料中心零件需求。

輝達已開始將觸角伸向企業市場，並在本週推出一系列伺服器。黃仁勳稱這些伺服器是「企業的AI超級電腦」，宣傳說能為輝達打開價值數以十億美元計的市場，因為客戶可利用這些伺服器來做「任何事」，從繪圖、虛擬機具到AI應用。

不過，海港研究夥伴的高德柏格指出，企業市場雖大，卻不容易打入；且與各國數據中心的合約相較，企業訂單偏小，要勝出得花更高成本及費時。

他表示：「我的感覺是，輝達有點碰到擴展客戶群的極限。」

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