川普推稅改法案！美債殖利率飆破5% 美銀策略師：現在是買進良機

川普推出「又大又美」的稅改法案，引發美債殖利率衝高，價格反向走跌。美國銀行（BofA）策略師表示，目前正是買進良機。

彭博資訊報導，美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）表示，美國30年期公債殖利率已飆破5%，正是「絕佳進場時間點」。他並說，債券投資人「深受刺激，要懲罰政府走上這條顯然不可長久的負債與赤字之路。」

哈奈特認為，投資人應趁市場拋售美國長期公債時買進，因為美國政府可能會聽從「債券義勇軍」（bond vigilantes）的警告，設法讓政府債務獲得控制。

美債殖利率本周飆高，主因是美國總統川普推出的減稅法案引發疑慮，認為該措施有可能在未來數年間，為債務已然腫脹的美國政府，再增加數兆美元負債。且當前全球投資人對美國資產的興趣又正在衰退。穆迪上周將美國信評從最高等級名單移除，也衝擊市場情緒。

30年期美債殖利率在22日盤中一度飆至5.15%，差一點就改寫20年新高。日本、德國、澳洲及英國長債也承壓，美國資產及美元同步下挫。