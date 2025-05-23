快訊

彰化伸港一片漆黑！5千多戶大停電、紅綠燈也失靈 台電搶修曝原因

美股早盤／川普揚言對蘋果、歐盟加徵關稅 道瓊一度跌近500點

川普放話加稅！美股電子盤、台指期夜盤同步跳水

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／川普要脅對蘋果與歐盟加徵關稅 道瓊一度跌近500點

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普威脅對蘋果與歐盟加徵關稅，拖累美股道瓊23日早盤挫跌。路透
川普威脅對蘋果與歐盟加徵關稅，拖累美股道瓊23日早盤挫跌。路透

美國總統川普宣布對蘋果公司與歐盟加徵關稅，拖累美股三大指數23日早盤全面挫跌。

道瓊工業指數早盤跌474點或1.1%，隨後跌幅收斂至0.9%、標普500指數跌0.9%、那斯達克指數跌1.2%、費城半導體指數跌近2%、台積電ADR跌2.1%。

美國總統川普23日在自家的社群平台Truth Social上發文表示，在美國銷售的iPhone必須在美國製造，否則蘋果就得支付「至少25%」的關稅，蘋果股價早盤應聲下跌2.3%。

另外，川普也抨擊歐盟築起各種貿易壁壘，且相關的貿易談判「毫無進展」，因此他「建議自2025年6月1日起，對歐盟課徵50%的全面關稅」。

川普此舉正值關稅緊張局勢稍歇之際。川普在4月已對大多數國家加徵關稅，引發股市震盪，標普500指數一度逼近熊市。之後他宣布暫緩實施最嚴格的關稅措施90天，並與英國與中國大陸達成初步協議，使股市得以回穩，標普500指數上周重回年初水準。

投資人原本押注，在這三個月的緩衝期間內，美方會與更多國家達成協議。但川普的最新舉措，恐怕證明這些期望落空。

Baird公司投資策略師梅費爾德表示，在貿易緊張情勢緩解的支撐下，過去六周美股出現近75年來數一數二強勁的漲勢，「但隨著貿易戰言論再度升溫，恐對市場構成威脅。我不認為會再測試低點，除非局勢再度大幅升高，但從市場角度來看，這無疑是項壞消息」。

關稅 美股 美國 指數 川普

延伸閱讀

川普放話加稅！美股電子盤、台指期夜盤同步跳水

買就對了？大陸企業為避免美國下市 購買川普迷因幣

蘋果遭川普點名！恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%

白人遭屠殺？川普秀圖羞辱南非總統 被爆是民主剛果激戰M23影像

相關新聞

美股早盤／川普要脅對蘋果與歐盟加徵關稅 道瓊一度跌近500點

美國總統川普宣布對蘋果公司與歐盟加徵關稅，拖累美股三大指數23日早盤全面挫跌。

川普推稅改法案！美債殖利率飆破5% 美銀策略師：現在是買進良機

川普推出「又大又美」的稅改法案，引發美債殖利率衝高，價格反向走跌。美國銀行（BofA）策略師表示，目前正是買進良機。

談不攏？川普揚言6月對歐盟徵50%關稅 歐股聞訊重挫

美國總統川普（Donald Trump）今天在社群媒體發文說，建議對從歐洲聯盟（EU）進口至美國的商品課徵50%關稅，自...

OnlyFans要賣了！知名鹹濕片平台年賺146億 如今打算高價易手

成人內容社群媒體OnlyFans老闆拉德文斯基（Leonid Radvinsky）據傳正探索出售該網路平台可能性，價碼將...

才宣布全球大裁員關七廠 日產汽車又傳考慮出售橫濱總部大樓

日本媒體報導，日前剛宣布擴大裁員和關閉全球七座工廠、以進行整頓計畫的日產汽車，如今又傳出考慮出售位於橫濱的總部大樓，以支...

將夢想化為真實！AI搜尋結合台灣硬體 DeepMind高層解析前景

作為Google AI核心，Google DeepMind引領研究並將其模型融入產品。DeepMind高層貝里接受中央社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。