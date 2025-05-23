才宣布全球大裁員關七廠 日產汽車又傳考慮出售橫濱總部大樓
日本媒體報導，日前剛宣布擴大裁員和關閉全球七座工廠、以進行整頓計畫的日產汽車，如今又傳出考慮出售位於橫濱的總部大樓，以支應關廠相關費用。
報導指出，日產已將這座總部大樓列在2026年3月底止的今年度預計出售資產清單上。據當地房仲公司表示，這座大樓估價超過1,000億日圓（6.98億美元）。
日產2009年將其全球總部從東京遷至橫濱。這座總部大樓位在鄰近橫濱車站的黃金地段，並包含一座展示日產車輛的展示中心。
另外，日產23日公開了5月13日舉行的分析師說明會文字稿，並透露追加的600億日圓整頓計畫費用可能會列入今年度。社長暨執行長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）說，「我們計劃透過出售資產支應整頓費用」。
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