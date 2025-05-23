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強化半導體實力！鴻海傳可能競標星國封測大廠 價碼約落在30億美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
鴻海據傳可能競標新加坡半導體封測大廠聯合科技，圖為聯合科技廠房。路透
鴻海據傳可能競標新加坡半導體封測大廠聯合科技，圖為聯合科技廠房。路透

鴻海據傳可能競標新加坡半導體封測大廠聯合科技控股（UTAC），聯合科技最終可能以30億美元左右價碼出售。

路透引述消息人士說法報導，擁有聯合科技的中國大陸私募股權業者智路資本，已聘請Jefferies推動出售程序，預計本月底前將收到不具約束力的報價，鴻海是潛在競標買家之一。鴻海和Jefferies拒絕置評，聯合科技與智路資本未立即回覆置評請求。

1997年成立的聯合科技提供半導體晶片封測服務，這些晶片最終用途五花八門，涵蓋消費者、運算、安全裝置與醫療應用等領域。知情人士透露，由於聯合科技有中國大陸背景，對該公司感興趣的競標買家，可能來自美國以外地區。

鴻海 美國 新加坡 半導體

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