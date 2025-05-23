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川普削弱美債吸引力…投資人轉進其他海外公債 歐日澳受青睞

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
投資人正撤離美債，轉進其他海外債券。歐新社
投資人正撤離美債，轉進其他海外債券。歐新社

大型投資人表示，他們正分散債券組合配置，開始增持美國公債以外的債券，突顯出川普貿易戰與美國財政赤字擴大，正削弱美債的吸引力。

英國金融時報（FT）報導，隨著眾議院於22日通過川普「大又美麗」的稅改法案，外界憂心美國公共債務劇增，進一步加劇美債壓力。鋒裕匯理投資長莫提爾表示：「美債已不再是眾人唯一認定的終極避風港，美國如今成了財政失序的象徵。」

投資主管仍強調，在可預見的未來，美元仍會是主要準備貨幣，美債仍會是債券組合中的主力。然而，他們認為，川普的貿易戰，以及4月2日解放日關稅措施所引發的動盪，已彰顯轉進海外債券的益處，尤其是其他地區債市的報酬已更為優渥。

摩根大通資產管理投資長與全球固定收益主管米契爾說：「我們的客戶群正在檢視自身的資產配置，他們發現自己對美元資產的持倉相較過去過於集中。」「他們現在擔憂美國的各種問題，包括關稅的影響、預算赤字與聯邦赤字的規模等等。那麼，為何不趁此機會將資產分散到其他市場呢？」

債券基金巨擘品浩的管理團隊表示，在川普關稅政策導致衰退風險升高的情況下，審慎的做法是尋找其他高品質市場分散配置。

投資人特別看好歐洲債市的吸引力，以及日本澳洲債券市場，這些市場不僅提供不錯的殖利率，還伴隨著愈發樂觀的經濟敘事。

米契爾指出：「我會說，市場對非美資產的興趣正加速升溫，尤其現在歐洲也能獲得可觀的殖利率。」「過去大家都只看德國與法國。」「如今，由於對這些國家財政擴張的擔憂，我們開始重新審視那些在15年前還被視為邊陲借貸國的義大利與西班牙」。

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