新台幣強升仍漲不贏它 全球第八大貨幣換人當！市值約2.2兆美元

比特幣價格22日首度漲破11萬美元，改寫歷史新高。從市值來看，比特幣已超越新台幣，成為全球第八大貨幣。

彭博資訊報價顯示，比特幣價格22日盤中一度漲至11萬1,980.31美元，23日盤中則狹幅震盪，但仍守住11萬美元關卡。根據AssetMarketCap數據，目前比特幣市值約2.2兆美元，單就貨幣而言名列全球第八，新台幣以2.17兆美元左右排在第九名。

目前比特幣排名緊追在港幣之後，港幣以2.43兆美元市值名列第七，前六名分別是中國大陸人民幣（45.2兆美元）、美元（21.8兆美元）、歐元（17.7兆美元）、日圓（8.8兆美元）、英鎊（4.2兆美元）及韓元（3.07兆美元）。

比特幣市值超越新台幣，反映這個數位資產全球接受度走到重要時刻，去中心化貨幣影響力日益增強。比特幣價格2025年以來已漲18%，美國12檔比特幣ETF 5月以來已吸金42億美元左右。

新台幣23日以30.023元兌1美元收盤，連續第四個交易日走升。AssetMarketCap數據顯示，目前新台幣流通供應量約65兆元，比特幣則不到2,000萬枚。