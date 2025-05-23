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搭上輝達就安心！這家半導體公司一宣布成供應商 股價一天翻倍
一家員工總數不到300人的小型半導體公司，在宣布加入人工智慧（AI）巨頭輝達（Nvidia）的供應鏈後，22日股價一口氣翻漲一倍多，可見輝達對投資人的魅力也帶旺其供應商。
巴隆周刊（Barron's）報導，半導體公司Navitas 21日晚間宣布，獲選為輝達800V高壓直流輸電（HVDC）電源架構的合作廠商。這項消息帶動Navitas股價22日大漲164.4%至5.05美元，創下其歷來單日漲幅新高。
輝達表示，這款新裝置將支援系統供電給輝達的繪圖處理器（GPU），「為下一代的AI工作負載建立高效率、可擴充的電力傳輸」。
Navitas創立於2014年，專長為氮化鎵半導體，這種半導體被預期可同時做到節能和支援更高的功率密度。在22日大漲前，該公司的市值僅不到4億美元，但即便大漲後，該公司股價仍比2021年11月創下的收盤紀錄高點20.16美元，低了77%。
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