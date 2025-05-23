快訊

桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

不只哈佛！川普政府對名校再出招 控哥大違法「故意漠視猶太生」

聽新聞
0:00 / 0:00

一個時代終結！知名書籤工具Pocket將走入歷史 7月8日停止運作

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
Mozilla表示，Pocket將於今年7月8日正式停止運作，未來將把資源轉向「更符合用戶瀏覽習慣與線上需求的專案」。路透／Alamy
Mozilla表示，Pocket將於今年7月8日正式停止運作，未來將把資源轉向「更符合用戶瀏覽習慣與線上需求的專案」。路透／Alamy

人們不再閱讀了嗎？Mozilla 22日宣布將關閉Pocket，這個實用書籤工具被用於儲存文章與網頁，方便用戶日後瀏覽。Mozilla表示，Pocket將於今年7月8日正式停止運作，未來將把資源轉向「更符合用戶瀏覽習慣與線上需求的專案」。

聲明指出，服務關閉後，用戶可在今年10月8日前匯出儲存內容；屆時，Mozilla將永久刪除所有用戶資料。Mozilla同時表示，將自動取消所有訂閱，針對有年費方案的用戶，於7月8日按比例計算發放退款。

自5月22日起，Mozilla已下架Pocket的瀏覽器擴充功能與應用程式。不過，已安裝該應用程式的用戶仍可在10月8日前重新下載。

Pocket於2007年推出，最初名為Read It Later，因為能儲存想日後再看的文章、食譜、影片等內容而逐漸走紅，對於知識工作者來說相當好用。2015年，Mozilla將Pocket整合進Firefox，成為該瀏覽器預設的稍後閱讀工具，並於兩年後正式收購這項服務。

2021年官方資料顯示，Pocket擁有超過3000萬用戶，支援儲存內容超過10億筆。它曾被列為Android和iOS上最受歡迎的書籤與稍後閱讀工具，與Instapaper並列兩大主流。

Mozilla表示，關閉Pocket，是因為「人們儲存與閱讀網路內容的方式已經改變」。

美國社群網站Reddit上，有網友表示「悲傷」，「我幾乎每天都用它的功能...這是一個時代的終結」。有人則表示，「是的，人們不再閱讀了，傷心。TikTok能內存影片，所以就.....」。但也有網友說，「我訂閱了3年，但在過去兩年，用戶體驗變很差，所以我取消了訂閱，現在正把東西轉移到Instapaper」。

應用程式 影片

延伸閱讀

蝦皮智取店變盜貨熱點？桃園賣家怒控：1個月5件貨被偷還遭降評分

Z世代求職意向出爐 期待薪資逼近4萬元、近五成考慮兼職

鞋櫃只需4雙鞋就足夠！一寶媽揭選鞋四原則：美觀、方便、舒適都兼顧

台北市華西街凌晨大火連排5攤商遭焚燬 阿水鵝肉也遭波及

相關新聞

一個時代終結！知名書籤工具Pocket將走入歷史 7月8日停止運作

人們不再閱讀了嗎？Mozilla 22日宣布將關閉Pocket，這個實用書籤工具被用於儲存文章與網頁，方便用戶日後瀏覽。...

量產目標1億台！奧特曼與艾夫的AI神秘新品 放話能創1兆美元價值

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）向員工透露，正與前蘋果總監艾夫（Jony Ive）合作開發的神秘AI裝置...

川普推動加密貨幣成主流 多家大銀行探討發行「聯合穩定幣」

美國「華爾街日報」（WSJ）今天報導，美國前幾大銀行正探討是否合作發行聯合穩定幣。

美日第3輪貿易會談！日圓走軟拉抬出口股 日股今收高

受到美國採購經理人指數改善、日圓走貶帶動出口類股買氣，日本股市今天收高。投資人持續關注日本經濟再生擔當大臣兼首席貿易談判...

中國34歲加密貨幣富豪昔怕被捕 孫宇晨今成川普幣晚宴主賓

34歲的孫宇晨(Justin Sun)創辦加密貨幣公司「波場」(Tron)，同名的區塊鏈網路一直是犯罪集團轉移黑錢的熱門...

不甩黃仁勳批出口管制失敗 白宮：續對中國推AI禁令

Nvidia(輝達)執行長黃仁勳21日指出，美國晶片出口管制是失敗的。其後一名美國白宮高級官員表示，川普政府認同黃仁勳的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。