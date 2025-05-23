川普推動加密貨幣成主流 多家大銀行探討發行「聯合穩定幣」

美國「華爾街日報」（WSJ）今天報導，美國前幾大銀行正探討是否合作發行聯合穩定幣。

報導引述知情人士說法指出，到目前為止相關討論涉及摩根大通（JPMorgan Chase）、 美國銀行（BofA）、花旗集團（Citigroup）、富國銀行（WellsFargo）和其他大型商業銀行所共同擁有的公司。

不過銀行聯盟討論仍在初步、概念性階段，可能會改變。

路透社無法立即證實報導內容，銀行方面今天也未回應置評請求。

穩定幣是一種目的在維持穩定價值的加密貨幣，通常與美元等法定貨幣掛鉤，加密貨幣交易者通常使用穩定幣在不同代幣之間轉移資金。

華爾街日報引述不具名消息人士說法指出，其中一項經討論的銀行聯盟方案是採用一種模式，允許除了「結算所」（Clearing House）和「早期預警服務」（Early Warning Services）共同持股的銀行之外，其他銀行也能使用穩定幣。

報導還說，一些區域和社區銀行也在考慮是否尋求另組穩定幣聯盟。

川普先前承諾成為「加密貨幣總統」，推動加密貨幣在美國成為主流。他曾表示支持加密貨幣，因為有助提升銀行系統，強化美元的主導地位。