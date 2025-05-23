新版COVID疫苗鎖定LP.8.1株 美歐世衛有共識

美國食品暨藥物管理局（FDA）顧問小組今天一致建議，2025-26年期間的COVID-19疫苗應針對較新的JN.1變異株LP.8.1設計。

路透社報導，據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的資料，JN.1的亞變種LP.8.1株，在截至5月10日的兩週內占美國總確診例的70%。

另根據FDA本週稍早的文件顯示，雖然LP.8.1是目前主要的流行株，但最近幾週包括LF.7和XFG 等其亞變異株被篩檢到的情形也越來越多。

歐洲藥品管理局（EMA）的專家組近日也建議更新版的COVID疫苗應針對LP.8.1病毒株，美國FDA這次也做出相同建議。

與此同時，世界衛生組織（WHO）一個專家團隊也宣布，針對LP.8.1株的新疫苗可作為現有疫苗的「合適替代方案」。