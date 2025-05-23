加密幣平台Kraken將推Nvidia、蘋果等代幣化股票 能全天候交易
加密貨幣交易所Kraken正在推出能夠全天候交易的美國股票代幣，允許非美國投資人能夠投資輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）及特斯拉（Tesla）等熱門股票的代幣，繼續推動美股的「代幣化」。
Kraken的代幣名為「xStocks」，將部署於Solana區塊鏈平台上，未來幾周將在歐洲、拉丁美洲、非洲及亞洲等美國以外的特定市場上線，供投資人全天候交易，包含美股休市期間，但未說明將開放上線的具體市場，也不開放給美國客戶投資
Kraken計劃推出超過50檔股票和指數型基金（ETF）的代幣化版本，包括SPDR標普500指數ETF 和SPDR黃金ETF，將使非美國投資人以更低成本的方式投資美國股票。
xStocks代幣將擁有相應證券的股票作為擔保，由Kraken的合作夥伴Backed金融公司買入新的股票，能夠以相應證券的金價值贖回，理論上這些代幣的價格應該能和相應股票及ETF的價格相同。
持有xStocks帶幣的投資人，最終有望能在Kraken以外的加密貨幣平台彼此交易，有望存入放置加密貨幣的個人數位錢包。
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）2021年便曾推出代幣化版本的特斯拉等股票，但在世界各地監管當局警告幣安缺乏在當地發行這些代幣的執照後，幣安於幾個月後放棄。
因此，Kraken也將面臨相同難題，該公司發言人則說，正與各國監管當局「積極合作」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言