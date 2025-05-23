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加密幣平台Kraken將推Nvidia、蘋果等代幣化股票 能全天候交易

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
加密貨幣交易所Kraken正在推出能夠全天候交易的美國股票代幣。圖為比特幣。路透
加密貨幣交易所Kraken正在推出能夠全天候交易的美國股票代幣。圖為比特幣。路透

加密貨幣交易所Kraken正在推出能夠全天候交易的美國股票代幣，允許非美國投資人能夠投資輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）及特斯拉（Tesla）等熱門股票的代幣，繼續推動美股的「代幣化」。

Kraken的代幣名為「xStocks」，將部署於Solana區塊鏈平台上，未來幾周將在歐洲、拉丁美洲、非洲及亞洲等美國以外的特定市場上線，供投資人全天候交易，包含美股休市期間，但未說明將開放上線的具體市場，也不開放給美國客戶投資

Kraken計劃推出超過50檔股票和指數型基金（ETF）的代幣化版本，包括SPDR標普500指數ETF 和SPDR黃金ETF，將使非美國投資人以更低成本的方式投資美國股票。

xStocks代幣將擁有相應證券的股票作為擔保，由Kraken的合作夥伴Backed金融公司買入新的股票，能夠以相應證券的金價值贖回，理論上這些代幣的價格應該能和相應股票及ETF的價格相同。

持有xStocks帶幣的投資人，最終有望能在Kraken以外的加密貨幣平台彼此交易，有望存入放置加密貨幣的個人數位錢包。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）2021年便曾推出代幣化版本的特斯拉等股票，但在世界各地監管當局警告幣安缺乏在當地發行這些代幣的執照後，幣安於幾個月後放棄。

因此，Kraken也將面臨相同難題，該公司發言人則說，正與各國監管當局「積極合作」。

貨幣 美國 投資人

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