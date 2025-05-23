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分析師估美元將進入好幾年的貶值趨勢 看好日圓、歐元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
策略師認為美元下行之路，才剛開始，看好歐元和日圓前景。 路透
策略師認為美元下行之路，才剛開始，看好歐元和日圓前景。 路透

美國財政憂慮拖累美元重貶後，美元匯率22日雖上跌回升，但摩根資產管理公司美洲首席市場策略師桑托絲認為，美元只是跌勢暫止，正要啟動未來數年的貶勢。德意志銀行策略師貝克也警告，若市場持續憂慮美國財政，最大的輸家可能是美元。

桑托絲接受彭博資訊訪問時表示，「我們實際上正處於美元多年貶值周期的初期階段」，「這是美元估值由極端水準回歸正常的過程，我們過去也曾見過類似的周期」，例如美元在2000-2008年貶值約40%。

她表示，市場現在聚焦討論的美國財政問題，可能會是美元進一步下跌的另一個催化劑，「其中大家更重視的是美國資產風險溢價的重新評估，而非利差」，「已加碼美國的歐洲和日本投資人，正轉回本土市場，預示歐元和日圓將走強」，這種轉變「與其說資金回流或『賣出美國』，不如說是把新資金投入本土市場」。

她預期未來匯率波動將加劇，因為許多外國投資人先前對美國的曝險並未避險，現在開始降低未避險部位的占比。

由於美國的減稅法案幾乎沒有縮減赤字的意願，加劇投資人對美國財政的不安，帶動長天期美債殖利率走高。德銀的貝克認為，對較不擔心財政風險的美國國內投資人來說，高漲的殖利率開始變得有吸引力，「隨著國內資金自股市轉向債市，美債或許最終能獲得一些支撐，但外資的撤離仍將對美元構成壓力」。

選擇權交易員也已開始為美元進一步走弱做準備。本周的選擇權合約數據顯示，未來一個月對美元的市場情緒轉為極度悲觀，為2020年3月新冠疫情震撼全球市場以來的最悲觀水準。

美國 美債 投資人

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