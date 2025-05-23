微軟收購動視暴雪 美聯邦貿易委員會撤銷訴訟放行

美國聯邦貿易委員會（FTC）今天撤銷阻止微軟（Microsoft）收購動視暴雪（Activision Blizzard）的訴訟，理由是繼續追究這筆早已結束的交易，不符合公眾利益。

路透社報導，微軟以690億美元（約新台幣2.1兆元）收購電玩遊戲「決勝時刻」（Call of Duty）開發商動視暴雪，此交易已於2023年完成。美國聯邦貿易委員原本試圖推翻法官拒絕阻擋這項交易的決定，但在5月7日的上訴中敗訴。

美國聯邦貿易委員會對一項新合併案提出質疑時，通常會要求法官暫時阻止交易，以爭取時間在自己的行政法庭提出訴訟，但暫時受阻的交易往往無疾而終。

儘管美國聯邦貿易委員會試圖暫時阻止此交易敗訴，但該機關仍可在預定7月舉行的審判中，尋求撤銷這筆收購案。

微軟與動視暴雪的交易是電玩市場有史以來最大的收購案。美國聯邦貿易委員會聲稱，此合併將使微軟更有能力對抗競爭對手，維持Xbox主機和訂閱、雲端遊戲的優勢。