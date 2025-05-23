快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

米價飆漲通膨續升溫 日本核心通膨2年來新高

中央社／ 東京23日綜合外電報導

官方數據顯示，日本4月核心通膨增溫至3.5%，米價則比去年同期幾乎翻漲一倍。

法新社報導，日本扣除生鮮食品的核心消費者物價指數（Core CPI）從3月的3.2%攀升至3.5%，高於市場所預期的3.4%，這可能讓市場對日本央行即將升息的預期更為堅定。

據總務省的資料顯示，進一步連同能源也扣除後，則核心CPI上升至3%，也較3月的2.9%高。

4月的整體通膨年增3.6%，與3月持平，但已連續超過3年高於日本央行2%的目標。

今天公布的官方數據顯示，日本4月米價較2024年同期大幅飆漲98.4%，漲幅也高於3月的年漲92.5%。

然而，美國總統川普的貿易政策帶來不確定性，可能促使日本央行堅守目前立場。日本央行（BoJ）在5月初的會議中，決定維持主要利率不變。

但日本央行也警告，關稅加劇全球經濟的不確定性，同時也下修對日本經濟成長的預測。

凱投宏觀公司（Capital Economics）的資深經濟學者提里安特（Marcel Thieliant）說：「每週米價已顯示穩定的跡象，因此米價漲勢很快就會開始放緩」。

他還指出，預計日本央行「將在今年進一步收緊貨幣政策」。

通膨 日本經濟 日本央行

延伸閱讀

準露營族群！日規Citroën Berlingo推出Black Edition特仕車

日本山手線故障首班車即停駛 速食店員道歉「同事趕不及上班」

台巴日歷史性交流盛會 巴總統：堅定不移支持台灣

家長注意！日本「百日咳」爆發 這年齡層以下是高危險族群

相關新聞

分析師估美元將進入好幾年的貶值趨勢 看好日圓、歐元

在美國財政憂慮拖累美元重貶後，美元匯率22日雖上跌回升，但摩根資產管理公司美洲首席市場策略師桑托絲認為，美元只是跌勢暫止...

蘋果擴大印度供應鏈 借力鴻海15億美元廠 無視川普狂吼返美生產

鴻海（2317）正準備在印度清奈附近興建一座價值15億美元的顯示器模組工廠，此舉將進一步協助其長期合作夥伴蘋果將製造「去...

高盛砍台積電目標價和EPS 理由是台幣走勢不利

高盛證券的分析師下修台積電（TSMC）獲利預估和目標價，理由是台幣走勢不利。聯華電股票評級也被調降至賣出。

黃金結束三連漲 油價續跌

國際油價周四（22日）收低，投資人關注石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）傳出正在討論7月增產的消息，這令市場擔憂全球供...

日本關鍵通膨指標創兩年來最快增幅 決策者面臨更大挑戰

受食品和能源成本上漲推動，日本關鍵的通膨指標以兩年來最快步伐加速，在經濟不確定性加劇的背景下，這給決策者帶來更多挑戰。

台積電ADR勁揚2.3% 較台北交易溢價擴大至近20%

台積電ADR周四（22日）勁揚2.31%，收紅在196.19美元，較台北交易溢價19.92%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。