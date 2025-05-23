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蘋果擴大印度供應鏈 借力鴻海15億美元廠 無視川普狂吼返美生產

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果持續將生產重心從中國大陸轉向印度。圖為蘋果執行長庫克2023年4月18日參與蘋果首家印度零售店的開幕。路透
蘋果持續將生產重心從中國大陸轉向印度。圖為蘋果執行長庫克2023年4月18日參與蘋果首家印度零售店的開幕。路透

鴻海（2317）正準備在印度清奈附近興建一座價值15億美元的顯示器模組工廠，此舉將進一步協助其長期合作夥伴蘋果將製造「去中化」、擴大在印度的供應鏈，但並不符合美國總統川普的要求，他號召企業把製造業搬回美國。  

兩位印度政府官員透露，鴻海位於泰米爾納德邦的新廠，將專門為蘋果供應關鍵零組件。該投資案顯示蘋果持續將生產重心從中國大陸轉向印度。其實早在疫情爆發前，蘋果就開始分散供應鏈，而疫情導致的斷鏈危機加速此一趨勢。  

根據倫敦證券交易所公告，鴻海周一正式宣布透過子公司印度裕展科技（Yuzhan Technology India）投資大約15億美元。

不願具名的印度官員透露，15億美元被預留給選址ESR工業園區、距鴻海目前iPhone組裝廠僅短短車程的這座新廠，「就是為了供應蘋果」。蘋果計劃在明年底前，將美國市場銷售的6,000萬支iPhone，全數改由印度供貨。

但蘋果的轉移策略未能讓川普滿意。他上周抱怨蘋果多年來把工廠設在中國大陸，直接開嗆蘋果執行長庫克：「我們對你們在印度建廠沒興趣！」  

泰米爾納德邦官員先前估計，新廠將在當地創造1.4萬個工作機會。根據Counterpoint研究數據，2024年印度占全球iPhone產量的18%，2025年可望提升到32%。

美國 疫情 印度

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