達里歐：應對債券市場保持警惕

有「避險基金天王」稱號的全球最大避險基金橋水共同創辦人達里歐（Ray Dalio），周四再次對美國迅速攀升的債務與財政赤字發出警告，他表示，這種情況應讓投資人對公債市場感到戒慎恐懼。

達里歐說：「我認為我們應該對債券市場感到害怕。」他在紐約舉行的一場活動中表示，「這就像…我是一位醫生，我看著病人，然後我說：你正在出現這種病況的累積，我可以告訴你這是非常、非常嚴重的，我無法準確告訴你何時會出事。但我會說，如果我們預估未來三年左右，或是一年或兩年，我們正處於一種極為關鍵、危險的情況。」

達里歐多年來一直對美國不斷膨脹的財政赤字提出警報。近期投資人購買公債的意願下降，要求更高的報酬率，推動公債殖利率攀升。上周末穆迪跟進其他兩家國際信評機構，也對財政狀況日益惡化的美國降低信用評等後，債市拋售更甚。

美國30年期公債殖利率周四攀升至2023年以來最高水準，約為5.14%。

融資成本上升，加上政府支出持續成長，而稅收又減少，導致赤字失控，美國國家債務已突破36兆美元大關。去年美國政府在利息支出上的花費，僅次於社會安全、國防與健保支出。

達里歐表示，「我們的赤字約占國內生產毛額（GDP）的6.5%，這是市場難以承受的」。他對美國政治人物能否化解分歧、減輕債務負擔並不樂觀。

周四稍早，眾議院通過了川普的減稅並增加軍事支出法案。該法案目前將提交參議院審議，若最終通過，可能會使美國政府債務增加數兆美元，擴大赤字。當前市場已對關稅上升導致通膨升溫感到擔憂，因而對債券價格造成壓力並推升殖利率。

達里歐說，「我不樂觀，我只能面對現實」，「我認為這正是我們國家所面臨挑戰的本質。任何與兩黨合作或克服政治障礙有關的事情，基本上就意味著『給我更多』，而這最終導致這些赤字。」