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高盛砍台積電目標價和EPS 理由是台幣走勢不利

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高盛證券以台幣走勢不利為由，下修台積電（TSMC）獲利預估和目標價。路透
高盛證券以台幣走勢不利為由，下修台積電（TSMC）獲利預估和目標價。路透

高盛證券的分析師下修台積電（TSMC）獲利預估和目標價，理由是台幣走勢不利。聯華電股票評級也被調降至賣出。

高盛分析師Bruce Lu、Evelyn Yu和Lya Peng等人撰寫報告，將台積電2025年EPS預估值下修6.7%、明年EPS大砍13.4%。該股目標價由原先的1,190元小幅下修至1,145元，但仍維持「買進」評等。此次調整主要反映新台幣兌美元匯率大幅走強的影響。

高盛也將台積電2026年資本支出降至400億美元，低於原先的450億美元，以反映AI需求不確定性及地緣政治因素可能帶來的下行風險。

儘管目標價微調，高盛對台積電前景依然樂觀。最新研究報告強調，台積電憑藉堅實的技術領先優勢與卓越的執行力，將能持續掌握半導體產業長期結構性成長的龐大商機。

高盛同時調降聯華電評級，由中立降至賣出，理由也是匯率預測修正，目標價則由44.5元降至40.5元。聯華電正面臨來自中國大陸同業日益加劇的競爭。

標價 台積電 台幣

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