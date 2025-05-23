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黃金結束三連漲 油價續跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
黃金22日結束三連漲。 美聯社
黃金22日結束三連漲。 美聯社

國際油價周四（22日）收低，投資人關注石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）傳出正在討論7月增產的消息，這令市場擔憂全球供應增加可能超過需求成長。黃金價格周四遭逢投資人在盤初觸及兩周高點後，獲利了結的賣壓，加上美元走強，結束三連漲轉而下跌。

紐約黃金現貨價格周四收盤下跌0.62%，報每英兩3,294.52美元。金價盤中稍早觸及5月9日以來最高，隨後轉跌，最大跌幅一度達到1.07%。金價在周四之前，連續三個交易日上漲。

Kitco Metals資深分析師Jim Wycoff表示，「我們看到近期漲勢中出現了一些獲利了結壓力，美元指數走強是另一個下跌因素」。然而，「全球債券市場動盪的陰影，將成為金市看漲的潛在因素，這限制了金市的下行空間」。

國際油價方面，周四布蘭特原油期貨結算價下跌0.47美元，或0.72%，報每桶64.44美元。美國西德州原油期貨收盤下跌0.37美元，或 0.60%，報每桶61.20 美元。

根據彭博報導，OPEC+正在討論是否在6月1日的會議上再次決定大幅增產。報導指出，OPEC+與會代表說，7月每日增產41.1萬桶是正在討論的選項之一，但尚未達成最終共識。

Again Capital駐紐約合夥人John Kilduff說：「對於OPEC+增產的臆測，是今天最大的題材。」RBC Capital分析師Helima Croft在周三的一份報告中也提到，OPEC+即將召開的會議「最有可能的結果」是， 從7月起每日增產41.1萬桶，而且主要來自沙烏地阿拉伯。

另外，美國能源資訊局（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油和成品油庫存意外增加，使得油價在盤中走低。EIA表示，截至5月16日當周，美國原油庫存增加130萬桶，至4.432億桶。而路透訪調分析師是預期庫存將減少130萬桶。

原油價格正在面臨壓力，因為在市場供應原本就充足之際，OPEC+還在進一步推動增產，導致市場對供應過剩的擔憂加劇。畢竟美國主導的貿易戰，增加了經濟成長放緩和能源需求減弱的疑慮。

美國 油價 OPEC

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