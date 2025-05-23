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日本關鍵通膨指標創兩年來最快增幅 決策者面臨更大挑戰

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本4月剔除價格波動較大生鮮食品後的消費者物價較去年同期上漲3.5%，創兩年來最大增幅。路透
日本4月剔除價格波動較大生鮮食品後的消費者物價較去年同期上漲3.5%，創兩年來最大增幅。路透

受食品和能源成本上漲推動，日本關鍵的通膨指標以兩年來最快步伐加速，在經濟不確定性加劇的背景下，這給決策者帶來更多挑戰。

日本周五發布的數據顯示， 4月剔除價格波動較大生鮮食品後的消費者物價較去年同期上漲3.5%，高於前一個月的升幅3.2%，以及經濟學家預估的漲幅3.4%。另一項還剔除了能源成本的指數則上漲3.0%，這是一年多來首次觸及此一水準。

能源價格上漲9.3%，政府自3月起逐步取消對天然氣和電力的補貼。執政黨正考慮最快於6月重啟補貼，並採取措施降低汽油價格。

通膨 日本

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